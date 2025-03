Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Strategy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 236,20 USD.

Die Strategy-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 236,20 USD abwärts. Der Kurs der Strategy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,60 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 245,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.684.244 Strategy-Aktien.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy-Aktie. Bei 101,00 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy-Aktie mit einem Verlust von 57,24 Prozent wieder erreichen.

Am 05.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,03 USD gegenüber 0,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 120,70 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 124,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Strategy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren.

2025 dürfte Strategy einen Verlust von -0,385 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy-Aktie

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im freien Fall

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Montagshandels deutlich

Bitcoin-Kursverfall: Einstiegschance bei Aktien von Coinbase, Strategy & Co.?