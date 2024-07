Streaming enttäuscht

Aktien von Universal Music sind am Donnerstag nach dem Quartalsbericht eingebrochen.

Die Papiere des Musiclabels Universal Music fielen am Donnerstag zeitweise auf 20 Euro und erreichten damit den niedrigsten Stand seit dreizehn Monaten. Nun stehen sie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise noch 22,66 Prozent tiefer bei 21,95 Euro.

Die Experten von Barclays und des Vermögensverwalters Guggenheim strichen nach den Geschäftszahlen ihre Empfehlungen.

Barclays senkt Universal Music auf 'Equal Weight' - Ziel 26 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat Universal Music (UMG) von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 26 Euro gesenkt. Die Anleger dürften sich auf die massive Enttäuschung im Bereich Musik-Streaming konzentrieren, schrieb Analyst Julien Roch am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Zudem habe das Management bereits signalisiert, dass auch im dritten Quartal nicht mit einer anziehenden Dynamik zu rechnen sei.

