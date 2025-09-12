DAX23.676 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.060 -0,3%Euro1,1722 +0,2%Öl66,27 -2,0%Gold3.627 -0,4%
Stromausfall: 10.000 Menschen in Leipziger City betroffen

11.09.25 14:08 Uhr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Ein Stromausfall im Bereich der Leipziger Innenstadt hat am Donnerstagmittag zu Einschränkungen geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke waren bis zu 10.000 Menschen betroffen. Im östlichen Teil der City fielen auch Ampelanlagen aus, der Straßenbahnverkehr lief jedoch weiter.

Ursache war der Ausfall eines Umspannwerkes. "Zu 99 Prozent ist dies auf einen technischen Fehler zurückzuführen. Eine Sabotage kann ausgeschlossen werden", sagte ein Sprecher. Techniker seien bemüht, die Versorgung schnell wiederherzustellen./jan/DP/jha