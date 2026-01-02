DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.050 +1,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Südkorea: Nordkorea testet erneut Rakete

04.01.26 10:59 Uhr

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete getestet. Mindestens ein Geschoss sei Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Japans Küstenwache rief Schiffe in der Region zu Vorsicht auf. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am 7. November eine ballistische Rakete Richtung Japanisches Meer abgefeuert./ln/DP/zb