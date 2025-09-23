DAX23.591 +0,3%ESt505.469 +0,5%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.840 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,13 +0,9%Gold3.783 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Porsche Automobil PAH003 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie Aktien von Infineon, AIXTRON und Co. springen hoch: NVIDIA weckt neue KI-Fantasie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern

23.09.25 13:25 Uhr

BOZEN (dpa-AFX) - Beim Urlaub in Südtirol sollen alle Hundehalter künftig auch für ihre Vierbeiner eine Art Kurtaxe bezahlen: Für jeden mitgebrachten Hund werden nach Plänen der Landesregierung im nächsten Jahr täglich 1,50 Euro fällig. Bislang war das gratis. Italiens nördlichste Provinz, wo die Mehrheit der Bevölkerung deutschsprachig ist, zählt zu den besonders beliebten Regionen deutscher Urlauber.

Wer­bung

Die neue Ortstaxe auch für Hunde gehört nach Angaben der Regierung zu einem Vorhaben, 2026 in ganz Südtirol eine Hundesteuer einzuführen. Einheimische Hundehalter sollen dann 100 Euro pro Jahr bezahlen. Das Geld soll dazu verwendet werden, Straßen und Plätze von Hundekot freizuhalten. Bislang wurde das über die Müllgebühr bezahlt - also auch von den etwa eine halbe Million Südtirolern ohne Hund. Das sorgte immer wieder für Ärger.

Pläne für Gendatenbank werden nicht weiter verfolgt

Damit Touristen mit Hund nicht bevorzugt behandelt werden, sollen sie in Südtirol nun ebenfalls zur Kasse gebeten werden. Bei einem längeren Aufenthalt kann sich das durchaus summieren. Neben der Hunde-Taxe erheben die Gemeinden in der Region von Touristen bislang pro Übernachtung zwischen 1,50 und 5,00 Euro Steuer.

Ursprünglich hatte Südtirol geplant, für die mehr als 40.000 Hunde in der Region eine Gendatenbank aufzubauen. Dazu mussten einheimische Hundebesitzer von ihren Tieren bereits DNA-Proben abnehmen lassen. Anhand der Exkremente sollte dann bei Häufchen auf Straßen oder Wanderwegen ermittelt werden können, welcher Hund sie hinterlassen hat. Inzwischen hat die Landesregierung davon Abstand genommen - auch, weil es Ärger darüber gab, dass Hunde von außerhalb nicht erfasst worden wären.

Wer­bung

Minister: "Niemand bereit, Extremente aufzuräumen"

Der zuständige Tourismus-Landesrat (eine Art Minister), Luis Walcher, sagte: "Die DNA war gut gedacht, aber schlecht getroffen. Denn am Ende war niemand bereit, die Exkremente aufzuräumen." Die Kontrolle der Hundehaufen hätten die örtlichen Ordnungsämter übernehmen sollen. Zudem sollen die Strafen für Hundehalter erhöht werden, die die Hinterlassenschaften nicht aufräumen.

Der Gesetzentwurf wird nun vom Ressort für Landwirtschaft und Tourismus ausgearbeitet, geht dann an die Gemeinden und schließlich ins Parlament. An der Zustimmung gibt es kaum Zweifel. Die Hundesteuer soll nach Ressortangaben zum 1. Januar in Kraft treten, die Taxe für Urlauberhunde dann im Laufe des Jahres./cs/DP/stw