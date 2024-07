Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 834,07 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 834,07 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 822,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 837,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.893 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 227,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 72,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Super Micro Computer ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 200,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,85 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Super Micro Computer am 06.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2024 23,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

