Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer legt am Dienstagnachmittag zu

Kurs der Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 918,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 918,97 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 930,08 USD. Bei 907,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 263.699 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 1.229,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 3,85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 200,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,91 USD je Aktie.

