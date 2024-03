Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gibt am Freitagvormittag nach

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 1.128,00 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 1.128,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1.390 Stück.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.229,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,95 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 90,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 92,02 Prozent wieder erreichen.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.01.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.664,92 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.803,20 USD umgesetzt worden waren.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro Computer-Aktie überbewertet? Diese vier KI-Aktien hält Jim Cramer für besser

Bitcoin, KI-Aktien wie NVIDIA & Co.: Was Investoren im März im Blick behalten sollten

"Perfekte Aktien"-Liste: NVIDIA und Meta gehören dazu - ebenso wie diese brandneue Aktie