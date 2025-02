Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 60,33 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 60,33 USD. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 62,38 USD zu. Bei 61,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.432.702 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 122,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. 103,71 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 17,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 71,41 Prozent sinken.

Am 06.08.2024 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,55 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,66 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Super Micro Computer-Aktie.

