Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 452,08 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 452,08 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 475,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 435,88 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 970.598 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1.229,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 171,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 227,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,005 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Super Micro Computer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,31 Mrd. USD im Vergleich zu 2,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 34,33 USD je Aktie aus.

