SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 19,7 Prozent auf 32,62 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 19,7 Prozent auf 32,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bis auf 32,10 EUR. Bei 36,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 921.576 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 71,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,398 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,33 EUR.

Am 08.05.2025 hat SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,59 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent auf 123,19 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

