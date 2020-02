BVB live im TV - DFB-Pokal-Achtelfinale Werder Bremen gegen Borussia Dortmund kostenlos

Werder vs BVB live in der ARD

Wenn das Spiel zwischen dem BVB und Werder am Dienstag um 20:45 Uhr angepfiffen wird, können nicht nur Sky-Abonnenten live dabei sein. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen und läuft beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD.

Der BVB, bei dem es in den letzten Spielen - auch dank der Verpflichtung von Sturm-Juwel Erling Haaland - zuletzt äußerst gut lief, will die Revanche: Im Vorjahr war der Revierclub in der dritten Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen gegen die Bremer ausgeschieden.

Lukrativer Wettbewerb

Dabei geht es um viel Geld: Während die Startprämie der Teilnehmer im DFB-Pokal noch bei 175.500 Euro lag, gab es für Werder Bremen und den BVB mit Erreichen der zweiten Runde bereits 351.000 Euro. Weitere 702.000 Euro werden für die Qualifikation fürs Achtelfinale ausgezahlt, der Gewinner des Spiels zwischen Bremen und Borussia Dortmund wird bereits 1.404.000 Euro erhalten. Schaffen es die Teams ins Halbfinale, liegt die Prämie mit 2.808.000 Euro nochmals doppelt so hoch. Noch nie war die Teilnahme an diesem Wettbewerb für deutsche Fußballclubs lukrativer als in der Saison 2019/2020.



