Symrise-Aktie: Insider passt Depot an

Insider-Alarm

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Symrise-Aktie aus.

Am 19.09.2023 wurden bei Symrise Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 20.09.2023. Aufsichtsrat König, Michael griff am 19.09.2023 bei Symrise-Aktien zu. 560 Symrise-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 89,38 EUR gekauft. Die Symrise-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,50 Prozent auf 89,36 EUR.

Das Papier von Symrise konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 3,50 Prozent auf 92,22 EUR. Im Handelsverlauf wurden 31 Symrise-Aktien umgesetzt. Die Symrise-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 12,45 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 139.772.000 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor meldete Symrise, dass König, Michael am 23.06.2023 ein Eigengeschäft tätigte. König, Michael hatte sein Portfolio um 540 Anteile zu jeweils 93,44 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net