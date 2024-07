Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 115,55 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 115,55 EUR zu. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,95 EUR. Bei 115,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.279 Symrise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 116,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 24,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,18 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Symrise.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,27 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

