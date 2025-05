Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag seitwärts

Symrise im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 101,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 101,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 101,65 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.247 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,75 Prozent.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,11 EUR an.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,85 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

