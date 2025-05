Symrise Aktie News: Symrise fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 103,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 103,60 EUR. Bei 103,35 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 233.797 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 20,66 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 16,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 112,25 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 EUR je Aktie.

