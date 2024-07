Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kurs der Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 113,95 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 113,95 EUR. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 113,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.442 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 2,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,36 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.

