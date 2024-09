Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Symrise

Symrise im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 118,55 EUR ab.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 118,55 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 118,25 EUR. Mit einem Wert von 119,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 42.534 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 119,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 0,89 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 35,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 116,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

