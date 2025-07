Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 91,22 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 91,22 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.183 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,92 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,29 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 111,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

