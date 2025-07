Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit Verlusten

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 90,58 EUR ab.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 90,58 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 90,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 91,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.946 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,00 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 88,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,29 EUR je Symrise-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,90 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

