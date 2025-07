Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,04 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 91,04 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 90,20 EUR. Bei 91,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.285 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 37,30 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Mit Abgaben von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,90 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Hot Stocks heute: Insiderkäufe - Symrise und Rheinmetall - Heidelberg Materials hat noch Luft nach oben

Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Symrise-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Symrise-Aktie