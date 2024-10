Symrise Aktie News: Symrise wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 121,15 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,7 Prozent auf 121,15 EUR nach. Die Symrise-Aktie sank bis auf 121,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,30 EUR. Bisher wurden heute 29.499 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 3,18 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 27,87 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,11 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

