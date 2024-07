Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 114,55 EUR nach.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 114,55 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 114,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 1.646 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,90 EUR) erklomm das Papier am 26.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 31,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 117,36 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,31 EUR je Aktie.

