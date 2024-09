Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Symrise

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 120,60 EUR nach.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 120,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 118,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.045 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 120,85 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 87,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

