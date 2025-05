Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Symrise

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 104,25 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 104,25 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,45 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.124 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,56 EUR am 26.03.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 17,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,11 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

