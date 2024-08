Symrise Aktie News: Symrise verliert am Montagmittag

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 110,20 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 110,20 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,85 EUR nach. Bei 110,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.804 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 117,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,71 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

