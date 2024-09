Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 118,75 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 118,75 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 118,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.313 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,90 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 26,42 Prozent wieder erreichen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 116,89 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

