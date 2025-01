Symrise Aktie News: Symrise fällt am Mittag

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 99,82 EUR ab.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 99,82 EUR ab. Die Symrise-Aktie sank bis auf 99,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,90 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.694 Stück gehandelt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 7,99 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 119,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Symrise-Aktie.

