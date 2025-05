Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 104,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 104,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 105,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.932 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,27 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 113,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Symrise-Aktie.

