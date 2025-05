Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,60 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 104,60 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 104,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 104,50 EUR. Bei 104,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.664 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 19,50 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 15,33 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,11 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Symrise-Aktie.

