Symrise Aktie News: Symrise tritt am Mittag auf der Stelle

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 104,60 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 104,60 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 105,05 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 104,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.715 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,33 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 113,11 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Symrise dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Aktie aus.

