Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 111,15 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 111,15 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 36.945 Stück.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,82 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2024 3,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

