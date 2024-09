Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 119,70 EUR.

Das Papier von Symrise legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 119,70 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 120,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.546 Symrise-Aktien.

Bei einem Wert von 120,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Mit einem Zuwachs von 1,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 27,00 Prozent sinken.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 119,00 EUR an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Symrise am 05.03.2025 präsentieren. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX am Donnerstagnachmittag