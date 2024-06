Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 109,15 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 109,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 108,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.886 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 3,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 19,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,82 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

