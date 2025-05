Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Verlusten

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 102,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 102,30 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 101,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.465 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 18,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,43 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 113,11 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,85 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

