Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 103,05 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 103,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 103,15 EUR. Bei 103,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.118 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,11 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

