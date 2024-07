Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 114,00 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 114,00 EUR zu. Die Symrise-Aktie legte bis auf 114,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.729 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 116,90 EUR markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 2,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (87,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,35 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,10 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester