Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 112,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.214 Punkten steht. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,25 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,55 EUR. Zuletzt wechselten 19.066 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,15 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,88 EUR. Dieser Wert wurde am 09.03.2021 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,23 EUR aus. In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Symrise AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. Die Produkte der Symrise werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt. Symrise zählt zu den größten Anbietern im globalen Markt für Duft- und Geschmacksstoffe. Die Gesellschaft produziert auf fünf Kontinenten diverse Produkte und verkauft diese weltweit. Zu den Kunden von Symrise zählen beispielsweise Beiersdorf, Coca Cola, Colgate, Danone, Diageo, Dior, Guerlain, Henkel/Schwarzkopf, Kraft, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble und Unilever.

