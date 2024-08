Symrise Aktie News: Symrise zieht am Freitagnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 111,25 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 111,25 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,55 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 62.448 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 117,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,35 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,46 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start leichter