Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 119,35 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 119,35 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 119,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.887 Symrise-Aktien.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 4,52 Prozent niedriger. Bei 88,94 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,48 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

