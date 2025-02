Symrise Aktie News: Symrise fällt am Nachmittag

Symrise im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 95,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Symrise befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 95,90 EUR ab. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,18 EUR. Zuletzt wechselten 104.587 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 4,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Symrise von vor einem Jahr eingebracht

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen