Symrise Aktie News: Symrise kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 104,15 EUR.

Mit einem Kurs von 104,15 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Bei 104,35 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,60 EUR nach. Mit einem Wert von 104,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.402 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,02 Prozent. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 14,97 Prozent Luft nach unten.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,38 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Symrise-Aktie.

