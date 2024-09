Symrise Aktie News: Symrise macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 121,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 121,20 EUR zu. Bei 121,40 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,35 EUR. Zuletzt wechselten 29.123 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,45 EUR) erklomm das Papier am 10.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 0,21 Prozent niedriger. Am 10.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. Am 11.03.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

