Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag im Plus

Die Symrise-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 112,20 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 112,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.798 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 132,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,42 Prozent hinzugewinnen. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,54 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 27.04.2022 vor. Der Umsatz lag bei 975,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 882,00 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2022 3,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

