Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 112,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 112,55 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 112,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.199 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 117,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,36 Prozent.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,36 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 05.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

