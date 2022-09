Symrise Aktie News: Symrise am Freitagnachmittag Verlust reich

Die Symrise-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 98,96 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,12 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.369 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 16.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,16 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,96 EUR.

Symrise veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,54 Prozent auf 975,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 882,00 EUR erwirtschaftet worden.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

