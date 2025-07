Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 89,82 EUR nach oben.

Das Papier von Symrise konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 89,82 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,90 EUR aus. Bei 89,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58.107 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 28,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 88,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,40 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,80 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Aktie trotz Kaufempfehlung im Minus

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet