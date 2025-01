Symrise Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Symrise

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 99,12 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 99,12 EUR nach. Bei 98,74 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,32 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 14.284 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 26,11 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 7,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,28 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Symrise im vergangenen Quartal 710,91 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor 3 Jahren bedeutet

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus