Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 99,30 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 99,30 EUR abwärts. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,06 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,78 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 62.131 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (91,84 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,51 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 118,28 EUR.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2024 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

