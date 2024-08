Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 114,00 EUR.

Mit einem Wert von 114,00 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 114,65 EUR zu. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.991 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 23,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 117,36 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker